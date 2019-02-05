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İngilizler, Dorukhan Toköz için harekete geçti

İngilizler, Dorukhan Toköz için harekete geçti

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dorukhan Toköz'ü bazı İngiliz kulüplerinin gözlemcilerinin takip ettiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 21:48 - Güncelleme: 05-02-2019 21:48

Sezon başında bonservis ödenmeden Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz'ün muhteşem performansı ayakta alkışlanırken, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncunun sürpriz çıkışından son derece memnun kaldığı öğrenildi.

Kulüpte maddi anlamda sorun yaşayan birçok yıldızın arasından sıyrılarak çıkan ve ligde 9 maçta 3 gol 1 asistlik istatistik yakalayan 22 yaşındaki genç yetenek dikkatleri üzerinde toplarken, Dorukhan'ın da kısa bir süre içerisinde Avrupa arenasında boy göstereceği belirtildi.

DORUKHAN İNGİLİZLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'ın kapısından döndüğü iddia edilen Dorukhan Toköz için bazı İngiliz kulüplerinin çoktan devreye girdiği öğrenildi. Premier Lig'den gelen scoutların yakın takibine takılan Dorukhan'ın şu anda bir hayli beğenildiği ifade edilirken, oyuncunun tıpkı Ozan Kabak gibi kısa bir süre içerisinde sürpriz bir transfer yapabileceği bildirildi.

SON 3 MAÇTA DA GOL ATTI

Dorukhan Toköz ligde oynadığı son 3 maçta da gol atma başarını gösterdi.

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