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İngilizce konuşma isteyen akademisyen istifa etti!

İngilizce konuşma isteyen akademisyen istifa etti!

ABD'deki Duke Üniversitesinde öğrencilerine bir mail göndererek kampüste İngilizce dışında bir dil konuşmamaları uyarısında bulunan direktör, ilgili elektronik postanın basına sızması sonucu görevinden istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 10:15 - Güncelleme: 28-01-2019 10:15

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Kuzey Carolina eyaletinde bulunan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen Duke Üniversitesinin Tıp Fakültesinde Lisansüstü Çalışmalar Direktörü olarak çalışan Megan Neely, öğrencilere bir mail göndererek kampüste sadece İngilizce konuşmalarını istedi. 

Mailinde, iki fakülte görevlisinin kendisine gelip, Çince konuşan öğrencileri belirlemekte kendisinden yardım istediğini belirten Neely, bu öğretim görevlilerinin eğer Çince konuşan bu öğrenciler kendilerine staj için başvurursa onları hatırlamak istediğini belirttiklerini aktardı. 

Neely, mailinde "Fakülte üyeleri, Çince konuşan öğrencilerin İngilizcelerini geliştirme fırsatını değerlendirmedikleri ve başkalarının anlamayacağı bir dili konuşmak kabalığını gösterdikleri için hayal kırıklığına uğramışlardı." ifadesini kullandı. 

Öğrencilerine profesyonel ortamlarda ve kampüste İngilizce konuşmaları uyarısı yapan Neely, aksi halde "istenmeyen sonuçların" ortaya çıkabileceğini söyledi. 

Neely, söz konusu mailinin üniversite gazetesinde yayınlanmasının ardından direktörlük görevinden istifa etti ancak yardımcı doçentlik görevini sürdürecek. 

Dekan özür diledi 

Tıp Fakültesi Dekanı Mary Klotman ise öğrencilere bir mail göndererek Neely'nin maili için özür diledi ve öğrencilerin kampüste istedikleri dili kullanabileceklerini söyledi. 

Öğrencilerin konuştukları dilin kariyer fırsatlarını etkilemeyeceğini vurgulayan Klotman, Neely'nin mailinin de soruşturulacağını kaydetti.

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