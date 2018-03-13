İngilizce düşünene otomobil hediye edecek!

Mustafa Özay, soracağı 10 soruya noter önünde doğru cevap veren ve İngilizce düşünce sistemine sahip olduğunu kanıtlayan kişiye otomobil hediye edeceğini söyledi.

Türkiye Çevirmenler Derneği'ne üye çevirmenlerden olan Mustafa Özay, soracağı 10 soruya noter önünde doğru cevap veren ve İngilizce düşünce sistemine sahip olduğunu kanıtlayan kişiye otomobil hediye edeceğini söyledi. Türkiye Çevirmenler Derneği'ne üye olan ve çevirmenlik işiyle uğraşan Mustafa Özay, dil eğitiminde en çok yanlış yapılan şeyin "İngilizce düşünmek" olduğunu öne sürdü. İngilizce öğrenmenin cümle kurmayı öğrenmekle mümkün olduğunu söyleyen Özay, "Size birisi cümle kurmayı öğretiyorsa dili öğretiyordur." dedi. Türkiye'de bu konuda çok sorun olduğunu söyleyen Özay, en tepedeki problemin ise 'İngilizce düşün' algısı olduğunu ifade etti. Twitter

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Konuyla ilgili olarak açıklamalarını sürdüren Özay, Aslında bir dilde düşünme kavramı yoktur. Bazılarının 'İngilizce düşün' dediği o dilde düşünmek değil o dildeki kavram karşılığıdır. İngilizcede üç tane cümle yapısı var. Türkçe'de de öyle. Kafamızda hangi fikir oluşursa oluşsun daima bu üç cümle yapısına göre şekillendiririz. Ne matematiksel ne linguistik, dil bilimsel olarak dördünü bir cümle yapısı yok. Biz bunu öre öre gidiyoruz. İnsanlar 7, 10, 15 saat sonra 20-25 kelimelik cümleler kuruyor. Katılımcılarımız içinde 12-13 sene İngilizce kursuna giden insanlar var. Bu sürede üç tane üniversite bitirirsiniz ama İngilizce öğrenemiyorsunuz. O da sistemsizlik sorunundan kaynaklanıyor. Bu söz ettiğim cümle yapısından birinden başlıyoruz. Süreç içerisinde hepsi bitiyor. Daha sonra bu cümle yapılarının alt uygulamaları olan ileri düzey yapıları da anlatıp olayı bitiriyoruz." dedi. Twitter

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Fiil ve fiilimsilerle ilgili konuşan çevirmen Mustafa Özay, "Bizim bütün fiil ya da fiilimsilerimiz beynin düşünme eyleminin dışavurum enstrümanlarıdır. Düşündüğümüzü duyarız, koklarız, düşündüğümüze ağlarız, güleriz, söyleriz. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Örneğin fırından yeni çıkmış bir ekmek düşünelim. Bunu dünyada kime gösterirseniz gösterin beyinde oluşan düşünce yenecek bir şey olduğudur. Bu, yaşanan yere, kültüre göre her yerde farklı bir kelime ile eşlemiş. Bizde ekmek olmuş, İngilizcede 'bread' olmuş başka dillerde farklı şekilde terimsellmiş" dedi.

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