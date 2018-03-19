İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?

PKK saflarında 72 milletten teröristin olduğu biliniyor. BBC, terör örgütü PKK’ya katılan ve Afrin'de mehmetçiğe karşı savaşan Anna Campbell isimli İngiliz teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Campbell'in Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’na karşı çatışmak için geldiği Afrin’de öldürüldüğünü duyuran BBC, İngiliz teröristin 15 Mart’ta Türk savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti.2017 Mayıs'ında PKK’ya katılan Campbell’ın, terör örgütünün Suriye’de öldürülen ilk İngiliz üyesi olduğu tahmin ediliyor.