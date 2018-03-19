İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?

BBC, terör örgütü PKK’ya katılan 26 yaşındaki Anna Campbell’ın Afrin’de öldürüldüğünü duyurdu. Campbell, PKK saflarında öldürülen ilk İngiliz oldu...

İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?

PKK saflarında 72 milletten teröristin olduğu biliniyor. BBC, terör örgütü PKK’ya katılan ve Afrin'de mehmetçiğe karşı savaşan Anna Campbell isimli İngiliz teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Campbell'in Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’na karşı çatışmak için geldiği Afrin’de öldürüldüğünü duyuran BBC, İngiliz teröristin 15 Mart’ta Türk savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti.2017 Mayıs'ında PKK’ya katılan Campbell’ın, terör örgütünün Suriye’de öldürülen ilk İngiliz üyesi olduğu tahmin ediliyor.

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İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?

YPG'ye katılmadan önce İngiltere'nin güney batısında yer alan Doğu Sussex'te yaşayan Campbell'ın asıl mesleğinin tesisatçılık olduğu açıklandı. 26 yaşındaki İngiliz kadın teröristin 2017 Mayıs'ında Suriye'ye geldiği belirtildi,,,

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İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?

İngiliz YPG'li teröristin babası ilginç bir iddiada bulundu. Açık saçları ve mavi gözleri ile göze batacağını düşünen PKK elebaşlarının, kızı saçlarını siyaha boyayınca Afrin'de öne çıkmasına izin verdiklerini öne sürdü...

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İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?

26 yaşındaki Anna Campbell'ın YPG ve YPJ saflarında savaşırken hayatını kaybeden ilk İngiliz kadın oldu. Toplamda bu silahlı gruplarla savaşırken ölen İngilizlerin sayısı 8'e ulaştı. İngiliz polisi, vatandaşları Suriye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor, silahlı gruplara katılanlara tutuklanabilecekleri ve yargılanabilecekleri uyarısı yapıyor.

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