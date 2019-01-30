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İngiliz parlementosundan Brexit kararı AB'nin cevabı gecikmedi

İngiliz parlementosundan Brexit kararı AB'nin cevabı gecikmedi

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti. Avrupa Birliği'nden ise konuyla ilgili anında açıklama geldi. Birlik 'Müzakere' uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 09:37 - Güncelleme: 30-01-2019 09:37

İNGİLİZ parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti. Avrupa Birliği (AB), de İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamasının ardından, "Ayrılık Anlaşması müzakereye açık değil." uyarısı yaptı.

İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif dün akşam yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul edildi.

Teklifte 'Parlamento İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder.'' ifadesini ilave ediyor. Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.

BAĞLAYICILIĞI YOK
Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.

THERESA MAY'DEN YENİDEN MÜZAKERE MESAJI
İngiltere Başbakanı Theresa May, oylamalarla parlamentoda İngiltere'nin AB'den bir anlaşmayla ayrılmasına yönelik dikkate değer bir çoğunluk desteği olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.

Destek verdiği Brexit önergesinin parlamentoda kabul edilmesinin ardından milletvekillerine hitap eden May, “Bu gece parlamentonun çoğunluğu tedbir maddesinin değiştirildiği bir Brexit anlaşmasına destek vereceğini söyledi.” dedi.

Parlamentonun yapılan oylamayla kendisine verdiği yetkiyle AB ile görüşeceğini anlatan May, Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesiyle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde etmeye çalışacağını vurguladı. AB tarafının bu değişiklik taleplerine sıcak bakmadığını ve müzakerenin kolay olmayacağını kaydeden Theresa May, “Ancak 15 gün öncesinde göre bugün bu parlamento bir Brexit anlaşmasını onaylamak için neye ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koydu.” şeklinde konuştu

Parlamentonun onayladığı diğer bir teklifle ülkenin AB'en anlaşmasız ayrılığına karşı olduğunu da ortaya koyduğunu bildiren May, “ Anlaşmasız ayrılmamamız gerektiğine katılıyorum. Ancak anlaşmasız ayrılığa karşı çıkmak onu durdurmaya yeterli değil.” değerlendirmesini yaptı.

AB'DEN "ANLAŞMA MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL" RESTİ
AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, İngiltere'deki Brexit oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aaman, İngiliz parlamentosunda kabul edilen Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklife ilişkin, "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir. Ayrılık Anlaşması, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılması için en iyi ve tek yol olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"İngiliz Parlamentosunun anlaşmasız ayrılığın önüne geçilmesi konusundaki isteğini memnuniyetle karşılıyor ve paylaşıyoruz." diyen Aaman, Londra yönetimine atacağı adımlara ilişkin niyetini en kısa sürede netleştirmesi konusundaki uyarılarını sürdürdüklerini belirtti.

Aaman, Brexit'e ilişkin her türlü ihtimale karşı hazırlıklarını sürdüreceklerini vurgulayarak, Ayrılık Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik sürecin AB kanadında da devam edeceğini bildirdi.

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