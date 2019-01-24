İngiliz kulübünün teknik direktör yardımcısı bir robot oldu

Uzmanlar, yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki yıllarda bizden bir parçaymış gibi yabancılık çekmeden hayatımıza gireceğini söylüyor. İngiltere'de yazılana benzer şekilde gerçekleşen olayda, bir yapay zeka teknolojisinin ürünü olan robot, 7. lig amatör takımı Wingate Finchley'i çalıştıracak.

Yapay zekası sayesinde maça en uygun ilk 11'leri sahaya sürebileceğine inanılan robot, takımın teknik direktörüne yardımcılık yapmaya çalışacak.

Futbol konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden olan İngiltere'de yapay zeka ile spor resmi olarak bütünleşti. Ülkenin 7. liginde yer alan Wingate Finchley isimli amatör takım yeni bir robot ile anlaştı.

Kulübün kendi teknik direktörü olan Dave Norman da yapay zekayı desteklediğini ve birlikte daha iyi işler ortaya koyabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.

İlk maçını 9 Şubat'ta amatör takımlardan Whitehawk karşısında vereceği ifade edilen yapay zekanın, ilk aşamada takımdaki futbolcuların özelliklerini ve kişisel becerilerini öğrendiği dile getirildi.