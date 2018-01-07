İngiliz kraliyetinin balayı Türkiye'de

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle, bu yılın en konuşulan düğününe imza atmak için hazırlıklara başladı. 19 Mayıs'ta Kensington Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girecek olan gözde çiftin balayı planları gündem oldu.



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Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin balayı seçenekleri arasında Türkiye de yer aldı. The Sun gazetesi, ‘Meghan’ın daha önce gittiği Kapadokya, 6 alternatif arasında öne çıkıyor’ diye yazdı.

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İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, "Prens Harry ile Meghan Markle balayında nereye gidecek?" diyerek verdiği haberinde alternatifler arasında ülkemizin gözde turizm cenneti Kapadokya'nın da olduğunu yazdı.

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