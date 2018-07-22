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İngiliz Kraliyet Başsavcılığı'ndan Akın İpek açıklaması! Gözaltına alındı ve...

İngiliz Kraliyet Başsavcılığı'ndan Akın İpek açıklaması! Gözaltına alındı ve...

İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefaletle serbest bırakıldığını bildirirken, İçişleri Bakanlığı da bilgiyi doğruladı.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 10:42 - Güncelleme: 22-07-2018 10:42

İNGİLTERE Kraliyet Bassavcılığı'nın, AA muhabirine verdiği yazılı bilgiye göre, İpek, 23 Mayıs'ta Türkiye'nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme 50 bin sterlin kefaletle serbest bıraktığı İpek'in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu. 

İpek'in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, İpek'in telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi. Açıklamada, İpek'in eylül ayında yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı da İpek'in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı. İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygulamalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 22 Temmuz 2018 11:15 SARAY MEDYASI AA ve TRT ELİYLE HALKI KANDIRMAYA DEVAM EDİYOR!......

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