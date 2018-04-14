İngiliz Doktor otizm hastalarına kelle paça öneriyor

Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell McBride, otizm tanısı koyulan oğlunu GAPS Tedavi Protokolü ile sağlığına kavuşturdu

İngiliz Doktor otizm hastalarına kelle paça öneriyor

Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell McBride, otizm tanısı koyulan oğlunu GAPS Tedavi Protokolü ile sağlığına kavuşturdu.İngiltere'de yaşayan Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell McBride, henüz 3 yaşındayken otizm tanısı alan oğlunu, "Tüm hastalıklar bağırsakta başlar" sözünden yola çıkarak geliştirdiği sistemle sağlığına kavuşturdu.

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İngiliz Doktor otizm hastalarına kelle paça öneriyor

McBride, yaptığı çalışmalarda otizmin yanı sıra birçok hastalığın sebebinin de bağırsak florasındaki dengesizlik olduğunu ortaya koydu. Geliştirdiği Bağırsak ve Psikoloji Sendromu için Doğal Tedavi Yöntemi (GAPS Tedavi Protokolü) ile çok sayıda hastanın da iyileşmesini sağladı.

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İngiliz Doktor otizm hastalarına kelle paça öneriyor

GAPS Tedavi Protokolü'nün olmazsa olmazlarının başında kelle paça çorbası gelirken, taze et, balık, yumurta, fermente sebze, yoğurt, peynir gibi mayalanmış ürünler de sistemin en önemli besin araçları olarak öne çıkıyor. Dr. McBride, geliştirdiği yöntemle tüm dünyada ismini duyurdu.Çeşitli eğitimler sonucunda sistemin öğretildiği yaklaşık 2 bin hekimin desteğiyle de farklı bölge ve ülkelerdeki hastalara umut olmak için çaba sarf ediyor.

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İngiliz Doktor otizm hastalarına kelle paça öneriyor

"Birçok hastalığın kök sebebi aynı: bağırsak" Kongre öncesi Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen sempozyumlara katılan Dr. Campbell McBride, oğlunun otizm tanısı almasının ardından, hastalıkla ilgili öğrenme eğrisinin hızla arttığını ve bu alanda çok fazla araştırmayla çalışma yapmaya başladığını söyledi. "Şu anda 25 yaşında olan oğlum sağlıklı ve normal bir hayat sürüyor. Bu da bana otizmin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu gösterdi. Kliniğimde otistik çocukları olan ailelerle çalışıyoruz. Bugün binlerce çocuk otizm tedavisi alıp, iyileşmiş durumda."

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