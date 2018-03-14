İngiliz basınından şok iddia! Zayn Malik ve Gigi Hadid...

İki yıldan fazla bir süredir birlikte olan süper model Gigi Hadid ve One Direction’ın eski üyesi şarkıcı Zayn Malik’in bu ayın başında ayrıldığı açıklandı. The Sun gazetesinin haberine göre, daha önce nişanlandıkları iddia edilen ikilinin yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahetleri nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırma kararı aldı. İngiliz gazetesine konuşan bir kaynak; ikilinin ayrılmasına ilişkin, “Onlar artık sevgili değiller, ancak birbirlerini desteklemeye ve yakın ilişki içinde olmaya devam edecekler. Gerçek şu ki, onlar çok uzun zamandır birlikteydi ve farklı şekilde olgunlaştılar. Sahip oldukları çılgın iş temposu ise her ilişkiye baskı uygulayabilecek türden.”
“Ancak bu acıklı bir ayrılma öyküsü değil. İkisinin aldığı ortak bir karar, gelecekte yeniden bir araya gelme fikrine kimse olumsuz bakmıyor, ama onların hayatlarında yapmak istedikleri şeyler birbirinden farklı. Kafalarında farklı bir planlar var" ifadelerini kullandı. Malik, Instagram hesabından üstsüz bir fotoğrafını, daha önce Gigi Hadid'in gözlerini dövme olarak yaptırdığı göğsününü net gösterecek şekilde, paylaşarak; "Hayat size limon atmaya başladığında onları yakalayın ki lanet olası yüzünüz yaralanmasın" notunu düştü.
Şarkıcının gönderisi, hayranları tarafından Hadid'e ayrılık sonrası bir gönderme olarak yorumlandı.
22 yaşındaki Hadid ile 25 yaşındaki Malik, 2016 yılının ocak ayında müzisyenin “Pillowtalk” isimli klibinin çekimlerinde tanışmış, hemen sonrasında ilişki içinde olduklarını duyurmuşlardı.
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