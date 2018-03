İngiliz basınından şok iddia! Zayn Malik ve Gigi Hadid...

İki yıldan fazla bir süredir birlikte olan süper model Gigi Hadid ve One Direction’ın eski üyesi şarkıcı Zayn Malik’in bu ayın başında ayrıldığı açıklandı. The Sun gazetesinin haberine göre, daha önce nişanlandıkları iddia edilen ikilinin yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahetleri nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırma kararı aldı. İngiliz gazetesine konuşan bir kaynak; ikilinin ayrılmasına ilişkin, “Onlar artık sevgili değiller, ancak birbirlerini desteklemeye ve yakın ilişki içinde olmaya devam edecekler. Gerçek şu ki, onlar çok uzun zamandır birlikteydi ve farklı şekilde olgunlaştılar. Sahip oldukları çılgın iş temposu ise her ilişkiye baskı uygulayabilecek türden.”