İngiliz basınından şok iddia! Zayn Malik ve Gigi Hadid...

The Sun gazetesinin haberine göre, Victoria’s Secret meleği Gigi Hadid ve İngiliz popçu Zayn Malik’in iyi yıllık ilişkilerini sonlandırdığı belirtildi. İkilinin yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahetleri nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırma kararı aldığı söylendi.

İngiliz basınından şok iddia! Zayn Malik ve Gigi Hadid...

İki yıldan fazla bir süredir birlikte olan süper model Gigi Hadid ve One Direction’ın eski üyesi şarkıcı Zayn Malik’in bu ayın başında ayrıldığı açıklandı. The Sun gazetesinin haberine göre, daha önce nişanlandıkları iddia edilen ikilinin yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahetleri nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırma kararı aldı. İngiliz gazetesine konuşan bir kaynak; ikilinin ayrılmasına ilişkin, “Onlar artık sevgili değiller, ancak birbirlerini desteklemeye ve yakın ilişki içinde olmaya devam edecekler. Gerçek şu ki, onlar çok uzun zamandır birlikteydi ve farklı şekilde olgunlaştılar. Sahip oldukları çılgın iş temposu ise her ilişkiye baskı uygulayabilecek türden.”

114
İngiliz basınından şok iddia! Zayn Malik ve Gigi Hadid...

“Ancak bu acıklı bir ayrılma öyküsü değil. İkisinin aldığı ortak bir karar, gelecekte yeniden bir araya gelme fikrine kimse olumsuz bakmıyor, ama onların hayatlarında yapmak istedikleri şeyler birbirinden farklı. Kafalarında farklı bir planlar var" ifadelerini kullandı. Malik, Instagram hesabından üstsüz bir fotoğrafını, daha önce Gigi Hadid'in gözlerini dövme olarak yaptırdığı göğsününü net gösterecek şekilde, paylaşarak; "Hayat size limon atmaya başladığında onları yakalayın ki lanet olası yüzünüz yaralanmasın" notunu düştü.

214
İngiliz basınından şok iddia! Zayn Malik ve Gigi Hadid...

Şarkıcının gönderisi, hayranları tarafından Hadid'e ayrılık sonrası bir gönderme olarak yorumlandı.

314
İngiliz basınından şok iddia! Zayn Malik ve Gigi Hadid...

22 yaşındaki Hadid ile 25 yaşındaki Malik, 2016 yılının ocak ayında müzisyenin “Pillowtalk” isimli klibinin çekimlerinde tanışmış, hemen sonrasında ilişki içinde olduklarını duyurmuşlardı.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro