İngiliz basınından şok iddia! Bella Hadid ve Stella Maxwelll arasında...

Victoria's Secret mankenleri Bella Hadid ve Stella Maxwell hakkındaki 'Bir dönem yakınlaştılar' iddiası İngiliz magazin basınının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Yakınlıklarıyla bilinen mankenlerin arkadaşlıktan öte bir ilişikileri olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınından şok iddia! Bella Hadid ve Stella Maxwelll arasında...

Victoria's Secret mankenleri Bella Hadid ve Stella Maxwell hakkındaki 'Bir dönem yakınlaştılar' iddiası İngiliz magazin basınının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Yakınlıklarıyla bilinen mankenlerin arkadaşlıktan öte bir ilişikileri olduğu öne sürüldü. Bella Hadid ve Stella Maxwell'in, 2015 yılında katıldıkları partide yakınlaşmakla kalmayıp, meraklı bakışlara aldırmadan öpüştükleri iddiası İngiltere magazin gündeme bomba gibi düştü.

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İngiliz basınından şok iddia! Bella Hadid ve Stella Maxwelll arasında...

LOVE dergisi tarafından Londra'nın popüler eğlence mekanlarından Loulou's'da 2015 yılında düzenlenen partide, ikilinin gece boyunca gözlerini birbirinden alamadığı da iddialar arasında. İngiltere'nin çok okunan galerilerinden The Sun'ın haberine göre; ikili köşe bir masada oturuyordu ve sadece birbirleriyle ilgileniyorlardı. Haberde o dönemde iki modelin de şimdiki kadar ünlü olmadığı, şu anda özel hayatları konusunda çok daha ketum davrandıklarına dikkat çekildi.

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İngiliz basınından şok iddia! Bella Hadid ve Stella Maxwelll arasında...

İkilinin menajerleri de konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

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İngiliz basınından şok iddia! Bella Hadid ve Stella Maxwelll arasında...

Belçikalı model Stella Maxwell, bir yılı aşkın süredir Alacakaranlık serisiyle tanınan aktris Kristen Stewart ile beraber.

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