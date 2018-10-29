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İngiliz Bakandan Yeni Havalimanı için dikkat çeken sözler

İngiliz Bakandan Yeni Havalimanı için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Duncan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına ilişkin, "Çok büyük bir havalimanı, 6 pisti var. Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır." dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 19:45 - Güncelleme: 29-10-2018 19:45

15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Türkiye'ye gelerek takdir toplayan İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışında, "Çok büyük bir havalimanı, 6 pisti var. Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır." dedi.

Duncan, Türkiye Cumhuriyeti 95. yaşını kutlarken düzenlenen İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılmadan önce Gazetecilerin sorularını yanıtladı.İstanbul Yeni Havalimanı'nın büyüklüğüne vurgu yapan İngiliz bakan, "Çok büyük bir havalimanı, 6 pisti var. Biz en büyük havalimanlarımıza bile 3'ncü pisti tartışıyoruz. Burası dünyanın kalbinin attı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır. Bu havalimanı Türkiye'nin bölgede çok öncü bir ülke olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE DURUŞUNA SAYGI DIYULMALI"

İngiliz Bakan, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mevzilerine yönelik harekatına ilişkin ise, "Türkiye'nin duruşuna, pozisyonuna saygı duyulmalı. 4'lü zirve de gerçekleşti hafta sonu. Çok önemli İlerlemeler kaydedildi. Türkiye kendi güvenliğini korumak için her türlü hakka sahiptir." dedi.

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  • BAŞ ROL OLMA VAKTİ 29 Ekim 2018 20:17 SAYGI DUYUN TÜRKİYEYE ŞİMDİ AYA KALKIP SAYGI DUYMA SIRASI TÜM DÜNYADA.... İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Duncan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına ilişkin, "Çok büyük bir havalimanı, 6 pisti var. Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır." dedi.

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