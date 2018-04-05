İneklerin karnına neden delik açılıyor?

Herhangi bir hayvanın vücudunda açılan veya var olan bir kanaldan içeri sokulan tüplere 'kanül' denir. Genellikle bu tüpler aracılığıyla ya bazı sıvılar ve besin maddeleri vücuda verilir ya da çalışılması gereken, bilgi edinilmesi gereken bir bölgeden veri toplanır. Günümüzde kanüllü inek oldukça seyrektir ve büyük oranda, yalnızca akademik araştırma amacıyla kullanılmaktadır...
İsviçre'de bir araştırma şirketi ineklerin midelerindeki besinleri nasıl ve ne kadar sindirdiklerini gözleyebilmek için ineklerin midelerine sırtlarından kanül (bir tür pencere) açtı. Merkezi İsviçre'de bulunan Agroscope adlı araştırma şirketi, ineklere verilen farklı türlerde yulafların hayvanlardaki sindirim sürecini izlemek ve böylece verimliliği artırmak istiyordu.
Uygulama kapsamında ineklerin yan tarafına ve midesine büyük birer delik açılarak araya bir kanal yerleştirildi. Kullanılmadığı zamanlarda plastik kapakla ağzı kapatılan pencereyi açan araştırmacı buradan doğrudan midenin içini görüyor ve istediği zaman mideye elini sokup sindirilmekte olan besinden örnek alabiliyor.
Uygulamayı 14 inekte gerçekleştiren şirket hayvanların herhangi bir zarar görmediğini savunurken, hayvan hakları savunucuları uygulamayı sert dille eleştirdi.
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