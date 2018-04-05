İneklerin karnına neden delik açılıyor?

Herhangi bir hayvanın vücudunda açılan veya var olan bir kanaldan içeri sokulan tüplere 'kanül' denir. Genellikle bu tüpler aracılığıyla ya bazı sıvılar ve besin maddeleri vücuda verilir ya da çalışılması gereken, bilgi edinilmesi gereken bir bölgeden veri toplanır. Günümüzde kanüllü inek oldukça seyrektir ve büyük oranda, yalnızca akademik araştırma amacıyla kullanılmaktadır...