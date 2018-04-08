İneğini sattı Japonya'ya gitti şimdi milyonlarla oynuyor

İşte size bir Türk ve yine dünyayı fetheden hikayesi. Bu hikaye birçok insana ders niteliğinde. Tek ineğini satıp o parayla Japonya'ya giden Abdullah Arpa'nın film gibi hikayesi çok şaşırtıyor.

İşte size bir Türk ve yine dünyayı fetheden hikayesi. Bu hikaye birçok insana ders niteliğinde. Aslen Vanlı olan Abdullah Arpa (42), meslek hayatına çocukken yaptığı bulaşıkçılık ve ayakkabı boyacılığı ile başladı. Kalabalık bir aileden gelen ve 21 kardeşe sahip olan Arpa, zaman içerisinde birçok iş denedi. Son olarak inşaatlarda çalışmayan başlayan geç adam, Denizli’nin turizm bölgesi Pamukkale de turistlere kartpostal satarak İngilizcesini de geliştirdi.



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1995 yılında ailesine inek alan Abdullah Arpa, bu ineği sattı ve cebindeki 300 dolar ile Japonya’ya gitti. Orada bir süre işsiz kalan genç adam, daha sonra tavuk çiftliğinde tanıştığı kişiler sayesinde de bir işe başvurdu. Ardından işe başlayan Arpa, o dönem kendisini işe sokan kişiye bir aylık parasını da verdiğini belirtiyor. Başlarda 12 gün sokakta yatan genç adam, çalışarak kendini geliştirdi. Kazancı artınca bir Türk restoranı açan adam daha sonra 3 restoran ve bir bar sahibi oldu



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Hayalinde uçmak olan evli bir çocuk babası Abdullah Arpa, sahibi olduğu restoranları ve barı sattı. Ardından ABD’nin Hawaii Eyaleti’ne giderek, pilotluk eğitimi alan genç adam, 6 ay boyunca Hawaii’de bir havayolu şirketinde yolcu taşıdı. Havayolu riskinin farkında olsa da, bu durum Arpa’yı hayalinden hiç vazgeçirmedi. Gerekli olan diğer eğitimleri de alan Arpa, yaklaşık 2500 saat uçmuştu.



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