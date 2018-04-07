İneğini sattı Japonya'da havayolu şirketi kurdu

1995 yılında ailesine aldığı ineği satan Abdullah Arpa, 300 dolarla Japonya'ya gitti. Tokyo'da 12 gün parklarda yatan Arpa, bir tavuk çiftliğinde tanıştığı Japon vatandaşının aracılığı ile iş buldu. Türkiye'den Japonya'nın uçakla 12 saat sürdüğünü belirten Arpa, "300 dolarla uçağa bindim. 12 saat boyunca uçakta, 'Çok para tutar' diye hiçbir şey yemedim. Kalacak yerim olmadığı için Tokyo'da Yoyogi Parkı'nda 12 gün boyunca yattım. Tavuk çiftliğinde bana iş bulan kişiye iş karşılığı bir maaşımı verdim. Tavuk çiftliğinden sonra inşaat işlerinde de çalıştım. Para kazanınca seyyar kebap arabası alıp, satış yaptıktan sonra işler iyi gidince Türk restoranı açtım. Para kazanmaya başlayınca bir süre sonra 3 restoranım ve bir barım oldu" dedi.



