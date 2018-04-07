İneğini sattı Japonya'da havayolu şirketi kurdu

Denizli'nin turizm bölgesi Pamukkale'de otel inşaatlarında çalışırken ailesi için aldığı ineği satıp, 300 dolarla 1995 yılında Japonya'ya giden Abdullah Arpa, geçen zaman içinde pilot eğitimi alıp, kendi şirketini kurdu. İlkokulu bile bitiremeyen Arpa, uçak simülatöründe pilot eğitirken, şirketinin jetini de alıp servet sahibi oldu.
Aslen Vanlı olan Abdullah Arpa (42), meslek hayatına çocukken bulaşıkçılık ve ayakkabı boyacılığı ile yaparak başladı. İlkokulu bitiremeyen ve 21 kardeş olan Abdullah Arpa, bir süre oto galeride araç yıkadı, ardından da Denizli'nin turizm bölgesi Pamukkale'de inşaatlarda çalışmaya başladı. İnşaatlarda tuğla taşıyıp, harç karan Arpa, bir yandan da turistlere kartpostal satıp zamanla İngilizce'yi öğrendi.
1995 yılında ailesine aldığı ineği satan Abdullah Arpa, 300 dolarla Japonya'ya gitti. Tokyo'da 12 gün parklarda yatan Arpa, bir tavuk çiftliğinde tanıştığı Japon vatandaşının aracılığı ile iş buldu. Türkiye'den Japonya'nın uçakla 12 saat sürdüğünü belirten Arpa, "300 dolarla uçağa bindim. 12 saat boyunca uçakta, 'Çok para tutar' diye hiçbir şey yemedim. Kalacak yerim olmadığı için Tokyo'da Yoyogi Parkı'nda 12 gün boyunca yattım. Tavuk çiftliğinde bana iş bulan kişiye iş karşılığı bir maaşımı verdim. Tavuk çiftliğinden sonra inşaat işlerinde de çalıştım. Para kazanınca seyyar kebap arabası alıp, satış yaptıktan sonra işler iyi gidince Türk restoranı açtım. Para kazanmaya başlayınca bir süre sonra 3 restoranım ve bir barım oldu" dedi.
Hayalinde uçmak olan evli bir çocuk babası Abdullah Arpa, sahibi olduğu restoranları ve barı satıp, ABD'nin Hawaii Eyaleti'ne gidip, pilotluk eğitimi aldı. Pilot lisanslarını aldıktan sonra Hawaii'de bir havayolu şirketinde 6 ay boyunca, yakın adalara uçakla yolcu taşıdı. Daha sonra Japonya'ya dönen Arpa, üç arkadaşıyla birlikte küçük bir uçak alıp, yolcu taşımaya başladı.
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