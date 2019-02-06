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İnciri süt ile karıştırıp tüketmenin inanılmaz faydaları

İnciri süt ile karıştırıp tüketmenin inanılmaz faydaları

Sütün faydalarını herkes bilir ancak içine incir katıldığında ilginç faydaların ortaya çıkacağını kimse bilmez. İşte süt ile incir karışımının faydaları...

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 09:26 - Güncelleme: 06-02-2019 09:26

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde ileri yaşlarda görülme ihtimali olan kemik erimesinin riskini düşüren süt ile içeriğinde yüksek miktarda antioksidan madde barındıran inciri karıştırdığımızda inanılmaz faydalar elde ederiz. İşte özellikle kabızlığa iyi gelen bu karışımın bilmediğiniz faydaları...

-Yemeklerden sonra kabızlık ve şişkinlik yaşamak istemiyorsanız kaynayan 3 bardak sütün içerisine 6 tane kuru incir atın ve 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Daha sonra karıştırıp yemeklerden önce ve sonra tüketin.

-Bronşların tıkanması ile sürekli hale gelen öksürük, göğsün ağrısına neden olur. Bu yüzden 1 bardak sütün içine 2 incir atıp kaynatın. Tam kaynadıktan sonra sütün ılıklaşmasını bekleyin. Günde iki bardak taze hazırlayıp bu karışımı tüketin. 

-Kronik yorgunluk ve ağrılar: Sabah kahvaltısından önce bir bardak sütün içine bir tatlı kaşığı bal ve bir kuru incir atın. Cezvede biraz kaynattıktan sonra ılık bir şekilde tüketin. 

- Aynı zamanda her gün bir bardak sütün içerisine incir atıp tükettiğinizde cilt sağlığınıza da büyük katkı sağlar. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini destekler. 

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