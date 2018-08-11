Olay, Adala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, 3 çocuk babası Veli Doymaz (68), incir toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. İncir toplarken, ağacın yanındaki çatıdan destek alan Doymaz, bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekten yere düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Doymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN İncir toplamak isterken canından oldu haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER