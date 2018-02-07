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İnce'nin PM listesinden Burhan Kuzu'nun danışmanı çıktı!

İnce'nin PM listesinden Burhan Kuzu'nun danışmanı çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan Muharrem İnce'nin Parti Meclisi listesine, Burhan Kuzu'nun danışmanını da koyduğu ortaya çıktı...

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 14:17 - Güncelleme: 07-02-2018 14:17

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığa adaylığını koyan ve 447 oyda kalan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Parti Meclisi (PM) listesinde yer alan Sinan Çiftçi'nin AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahri danışmanı Burhan Kuzu'nun sosyal medya danışmanı olduğu ortaya çıktı.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu 790 oy alırken Muharrem İnce 447 oyda kaldı. Pazar günü ise partinin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan 52 kişilik PM, 8 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 

Genel Başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce'nin listesinde yer alan Sinan Çiftçi dikkat çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Burhan Kuzu'nun aynı tweeti atması olayı tartışılmış ancak bu tartışma Burhan Kuzu'nun sosyal medya danışmanının CHP'li bir genç olduğunu ortaya çıkarmıştı. O isim de Sinan Çiftçi idi. 

Olay, öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu PKK saldırısına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun "Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın'ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun!" tweeti atmasıyla başlamıştı. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Burhan Kuzu'da aynı tweeti atmış, konunun haber olması üzerine Burhan Kuzu tweeti Kılıçdaroğlu'ndan değil Sinan Çiftçi'den aldığını açıklamıştı.

Sinan Çiftçi de kendi hesabından Burhan Kuzu'yu destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu.

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Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce (d. 4 Mayıs 1964, Yalova), Türk öğretmen ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem ve 23. dönem Yalova milletvekili olan Muharrem İnce, siyaset yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'nde

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