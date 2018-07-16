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İnce'nin ekibi kurultay için kaç imza topladı?

İnce'nin ekibi kurultay için kaç imza topladı?

Kurultay için 15 gün içinde 625 imza toplaması gereken Muharrem İnce için bir günde toplanan imza sayısı 300'ü geçti.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 18:20 - Güncelleme: 16-07-2018 18:20

Kurultay için 15 gün içinde 625 imza toplaması gereken Muharrem İnce'nin bir günde topladığı imza sayısı belli oldu. Partinin en genç kurultay delegesi olan Mehmet Emin Altunses, "Türkiye genelinde imza verenlerin sayısı 300'ü geçmiş durumda. 2 gün içinde olağanüstü kurultayımız için yeterli imzaya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Partinin en genç kurultay delegesi olan Mehmet Emin Altunses (20), 2 gün içinde yeterli imzanın toplanacağını savundu. Altunses, "Partimizin değişime, dönüşüme, yeni bir iddiaya ihtiyacı olduğu ortadadır. Biz de kurultay delegeleri olarak buna sessiz kalmadık. Tabandaki, dışarıdaki, sokaktaki çığlığı görüyoruz. Değişim isteğini görüyoruz. Partimizin Olağanüstü Kurultay isteğini görüyoruz.

TÜRKİYE GENELİNDE İMZA VERENLERİN SAYISI 300'Ü GEÇTİ

 Altunses, "Buna da karşılığımızı bugün verdik. İmzalarımızı attık. Türkiye genelinde imza verenlerin sayısı 300'ü geçmiş durumda. 2 gün içinde olağanüstü kurultayımız için yeterli imzaya ulaşacağız. Kurultayımızı yapacağız. Yeni bir iddiayla yerel seçimlere hazırlanacağız. Gençlerin talebini 24 Haziran seçimlerinden önce 81 milyon gördü. Mitinglerimizde Muharrem İnce'ye karşı yoğun ilgi vardı gençlerimizden. 24 Haziran'dan sonrası bu sefer de genel başkanlık için Muharrem İnce'ye karşı yoğun bir ilgi var. İnşallah, olağanüstü kurultayımızda aday olduğu zaman kendisini destekleyeceğiz" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • asdas 16 Temmuz 2018 18:49 bak seçilince cuma namazlarına devam etmeni bekliyoruz

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