İnce'nin ekibi ikinci günde kaç imza topladı?

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Olağanüstü Kurultay için toplanan imzaların son sayısının 2 gün içerisinde 466 olduğunu belirtti.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurultay delegelerimiz, değişim ve umut Kurultayı için 2'nci gün 466 imza verdi. Türkiye’nin umudu olacağız, başaracağız" dedi.
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