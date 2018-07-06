  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İnce ve Akşener'in ortalığı sallayan iddialarına ne oldu?

İnce ve Akşener'in ortalığı sallayan iddialarına ne oldu?

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, seçim önesi ortalığı karıştıran iddialar ortaya atan Muharrem İnce ve Meral Akşener'i iftira atmakla suçladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-07-2018 10:34 - Güncelleme: 06-07-2018 10:34

24 Haziran seçimleri öncesi Muharrem İnce ve Meral Akşener'in ortaya attıkları iddialar tatışılmaya devam ediyor. Seçim meydanlarında Erdoğan'ı hedef alan isimlerin sansasyonel açıklamaları gündemi uzun süre meşgul etmişti. Seçim sonrası muhalefet liderleri iddialarını unutsa da, Star gazetesinin tepe ismi Nuh Albayrak unutmadı.

"SÖYLEDİKLERİNİZİN ARKASINDA DURUN"
"İddialarınızın peşini bırakırsanız biz sizin peşinizi bırakmayacağız" başlıklı bugünkü yazısında İnce ve Akşener'i hedef alan yazar, "Akıl almaz vaatlerin yanı sıra, kabul edilemez ithamlarda bulundular. Ama şimdi “Seçim bitti, konu kapandı” havasındalar.  Hayır… Yağma yok. Meydanlarda, Erdoğan’a iftira yarışına girdiniz. Şimdi dürüst olun, söylediklerinizin arkasında durun" diye yazdı.

Peki Akşener ve İnce seçim kampanyasında iktidar partisi ve Erdoğan'a yönelik neler söylemişlerdi? İşte o tartışılan iddialar?

AKŞENER'İN AA'YA TALİMAT İDDİASI
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı işaret ederek "Damadınız AA'ya seçim akşamı '21.30 itibariyle bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin' dedi mi, demedi mi?" diye sordu.

"AMERİKALILAR BENİ ARADI"
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, telefonla CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına bağlanarak, "Amerikalar beni aradı, Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler." dedi.

ERDOĞAN PENSİLVANYA'DAN İCAZET ALDI İDDİASI
Hürriyet gazetesine röportaj veren İnce, "Erdoğan partiyi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gitti mi? Ben kiminle gittiğini biliyorum. Cumhurbaşkanı olmadan açıklayamam, o kişiye zarar veremem." ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İnce ve Akşener'in ortalığı sallayan iddialarına ne oldu? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • selman 06 Temmuz 2018 11:39 incede meralde tayyibin adamı. ikisinede güvenmeyin

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro