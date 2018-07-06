İnce ve Akşener'in ortalığı sallayan iddialarına ne oldu?

24 Haziran seçimleri öncesi Muharrem İnce ve Meral Akşener'in ortaya attıkları iddialar tatışılmaya devam ediyor. Seçim meydanlarında Erdoğan'ı hedef alan isimlerin sansasyonel açıklamaları gündemi uzun süre meşgul etmişti. Seçim sonrası muhalefet liderleri iddialarını unutsa da, Star gazetesinin tepe ismi Nuh Albayrak unutmadı.



"SÖYLEDİKLERİNİZİN ARKASINDA DURUN"

"İddialarınızın peşini bırakırsanız biz sizin peşinizi bırakmayacağız" başlıklı bugünkü yazısında İnce ve Akşener'i hedef alan yazar, "Akıl almaz vaatlerin yanı sıra, kabul edilemez ithamlarda bulundular. Ama şimdi “Seçim bitti, konu kapandı” havasındalar. Hayır… Yağma yok. Meydanlarda, Erdoğan’a iftira yarışına girdiniz. Şimdi dürüst olun, söylediklerinizin arkasında durun" diye yazdı.

Peki Akşener ve İnce seçim kampanyasında iktidar partisi ve Erdoğan'a yönelik neler söylemişlerdi? İşte o tartışılan iddialar?

AKŞENER'İN AA'YA TALİMAT İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı işaret ederek "Damadınız AA'ya seçim akşamı '21.30 itibariyle bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin' dedi mi, demedi mi?" diye sordu.

"AMERİKALILAR BENİ ARADI"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, telefonla CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına bağlanarak, "Amerikalar beni aradı, Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler." dedi.

ERDOĞAN PENSİLVANYA'DAN İCAZET ALDI İDDİASI

Hürriyet gazetesine röportaj veren İnce, "Erdoğan partiyi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gitti mi? Ben kiminle gittiğini biliyorum. Cumhurbaşkanı olmadan açıklayamam, o kişiye zarar veremem." ifadelerini kullanmıştı.