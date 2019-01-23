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İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş ve Kakılmış'ı 12 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı

1995 yılında yayınlandığı döneme damga vuran İnce İnce Yasemince dizisinin çifti Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, yıllar sonra ortaya çıktı. Çift 12 yıl aradan sonra 'Vee Perde' oyunuyla izleyici karşısına dönmeye hazırlanıyor. İkili, bugün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Hayatları hakkında merak edilenlerini anlatan çift, önemli açıklamalarda bulundu.

Şimdilerde çiftliklerinde vakit geçirdiklerini söyleyen ve yaklaşık 12 yıldır tiyatro yapmadıklarını dile getiren Yasemin Yalçın, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Ekran önünde değildik ama yine üretimimiz devam etti. Bu arada hayatı da yakaladık. Gezdik, uzun yollara çıktık. Çiftliğimiz var. Ektik, biçtik… Çobanlık yaptık, koyun bekledik. Atlarımızla diğer hayvanlarımızla ilgilendik."

TİYATRO BENİM İÇİN OCAK: "Geçen bana dediler ki '12 yıl sonra tiyatroya dönüyorsunuz, ne hissediyorsunuz?' ağzımdan 'Baba ocağına dönmek gibi bir şey' çıktı. Sonra düşündüm yanlış mı yaptım diye. Baba ocağı, asker ocağı, tiyatro da benim için bir ocak gerçekten.''

ETRAFI SÜPÜRDÜM: Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan İlyas İlbey ise, tiyatro sahnelerinde sadece oyun oynamadığını söyleyerek şöyle konuştu: ''Ben tiyatroda her şeyi yaptım. Müşfik Kenter'in ayakkabısını da boyadım, etrafı süpürdüm, asistanlık yaptım çok şey öğrendim… Müşfik Kenter'den de eşi Yıldız Kenter'den de çok ama çok şey öğrendim.

  • Medya 23 Ocak 2019 15:12
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