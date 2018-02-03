İnce: Birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'ndaki konuşmasına, Nazım Hikmet'in, "Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey/Dünyanın en güzel sesinden, en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey/Fakat artık ümit yetmiyor bana/Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum" şiiriyle başladı. İnce, "Ben artık bu salonlarda, meydanlarda direnen bir CHP'yi aşmak istiyorum, kazanan bir CHP istiyorum." ifadesini kullandı.

Genel başkan seçildiği takdirde 45 gün içinde olağanüstü tüzük kurultayını toplayacağını açıklayan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün beni genel başkan yapın, 45 gün içinde tüzüğü değiştireceğiz. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek. CHP'nin genel başkanı, doğal cumhurbaşkanı adayıdır, kaçamaz. Yok böyle bir şansı. 'Partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin.' O zaman koltukta niye oturacaksın? Sokaktan geçen herhangi birisi 'Ben de cumhurbaşkanı adayıyım, ben de seçime girmek' istiyorum derse, en az 50 kurultay delegesinin imzasıyla aday adayı olur. 50 kurultay delegesinden imzayı alırsın, gelirsin 1 milyon 200 bin üyenin önüne, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı böyle belirleriz. Emin olun bu sonuçla cumhurbaşkanlığını kazanırız, hiç kuşkunuz olmasın bundan."

İnce, genel başkan seçildiği takdirde, "iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın istifa etmesi" hükmünün tüzüğe eklenmesini önereceğini söyledi. İnce, şunları kaydetti:

"Bu akşam beni genel başkan seçtiğiniz de 45 gün sonra imza rezaletine son vereceğiz, cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek, iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan, pazartesi günü kurultaya gidecek ve kendisi aday olamayacak, tüzüğe yazacağız bunu. Kılıçdaroğlu yapamadı, iktidar yapamadı, belki İnce de yapamayacak. İnce'den sonra biri gelir o yapar. Genel başkanının nasıl geleceği belli tüzükte, nasıl gideceği belli değil. Buraya geldi mi herkes gitmemek üzerine kurguluyor kendisini. Emin olun yarın aynısı, ben de öyle olurum güvenmeyin. Önünü kapayın, tüzüğe yazın."