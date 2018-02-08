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İnce: Bana ve arkadaşlarıma haksızlık yapıldı

İnce: Bana ve arkadaşlarıma haksızlık yapıldı

Hafta sonu gerçekleştirilen 36. Olağan CHP kurultayında Genel Başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 23:46 - Güncelleme: 08-02-2018 00:46

Genel başkanlık yarışını kaybeden CHP'li Muharrem İnce yeni bir açıklama yaptı. İnce, "Yüreğime taş basıyorum. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

3 Şubat'taki genl başkanlık yarışını kaybeden CHP'li Muharrem İnce Twitter hesabı üzerinden sert bir  açıklama yaptı. İnce paylaşımında,"Bu kurultayda bana ve arkadaşlarıma haksızlık yapıldı, adaletsizlik yapıldı, hukuksuzluk yapıldı, CHP’nin Anayasası olan Tüzüğü çiğnendi. CHP Tarihinin en kötü Divan Başkanı vardı. Yüreğime taş basıyorum. Hep birlikte geleceğimizi geri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • abcd 08 Şubat 2018 00:38 Sn İnce doğru söylüyor, kendisine haksızlık yapılmıştır, tıpkı Sn Baylal a yapıldığı gibi. Bu CHP entrika ve ihanet partisi olmuştur maalesef.

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