İnce: Bana ve arkadaşlarıma haksızlık yapıldı

Genel başkanlık yarışını kaybeden CHP'li Muharrem İnce yeni bir açıklama yaptı. İnce, "Yüreğime taş basıyorum. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



3 Şubat'taki genl başkanlık yarışını kaybeden CHP'li Muharrem İnce Twitter hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. İnce paylaşımında,"Bu kurultayda bana ve arkadaşlarıma haksızlık yapıldı, adaletsizlik yapıldı, hukuksuzluk yapıldı, CHP’nin Anayasası olan Tüzüğü çiğnendi. CHP Tarihinin en kötü Divan Başkanı vardı. Yüreğime taş basıyorum. Hep birlikte geleceğimizi geri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



