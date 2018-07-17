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İnce apoletlerini sökecekti bakın Metin Temel'in eşi nereye atandı

İnce apoletlerini sökecekti bakın Metin Temel'in eşi nereye atandı

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce aleyhindeki sözlerini alkışlaması sebebiyle “Apolet sökme” tartışmalarının odağı haline gelen 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in eşi Ferhan Temel Yargıtay üyeliğine atandı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 15:41 - Güncelleme: 17-07-2018 15:41

Oda TV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muharrem İnce aleyhindeki sözlerini alkışlaması nedeniyle ''apolet sökme'' tartışmalarının odağına oturan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in eşi Ferhan Temel Yargıtay üyesi oldu.

Yeni Yargıtay üyesi Ferhan Temel 1963 doğumlu. 1984 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Temel, göreve Kayseri hakim adayı olarak başladı. Kars Aralık Cumhuriyet Savcılığı ve Kayseri Tomarza Hakimliğinin ardından da Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 17 Temmuz 2018 15:52 Eeee boşuna alkışlamadı.

    CEVAP YAZ 5 14
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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