İnce apoletlerini sökecekti bakın Metin Temel'in eşi nereye atandı

Oda TV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muharrem İnce aleyhindeki sözlerini alkışlaması nedeniyle ''apolet sökme'' tartışmalarının odağına oturan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in eşi Ferhan Temel Yargıtay üyesi oldu.

Yeni Yargıtay üyesi Ferhan Temel 1963 doğumlu. 1984 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Temel, göreve Kayseri hakim adayı olarak başladı. Kars Aralık Cumhuriyet Savcılığı ve Kayseri Tomarza Hakimliğinin ardından da Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği yaptı.