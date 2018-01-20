İnanılmaz görüntüler Kocaeli körfezi iki renge büründü

KOCAELİ körfezi, derelerden gelen çamur sebebiyle iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı, kent merkezinde hissedilmedi. Özellikle Cuma ve Cumartesi çıkan güneş, yaz aylarını arattırmadı. Ancak yüksek kesimlerde, kar yağışının yanı sıra yağmurda etkili oldu. Körfez ilçesinin yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur, dereleri de harekete geçirdi. Körfez ilçesi Hereke semtinden geçerek Kocaeli körfezine boşalan dere, adeta kahverengi aktı. Çamur sebebiyle Körfez’in bir bölümü iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi. Kahverengi ile mavinin ilginç buluşması drone ile görüntülendi.

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