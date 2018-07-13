İnanılmaz değişim! İlk robotik saç ekimi…

İngiltere'nin ilk robotik saç ekimi yapıldı. Instagram fenomeninin aldığı sonuç, hayranlarını şaşırttı. İnanılmaz bir değişim yaşadı.

Dünyanın en gelişmiş saç ekimi olan robotik saç ekimi, geçen sene İngiltere’de yapıldı. Instagram fenomeni ve blogger olan genç kadın bu ekim için binlerce lira harcadı.

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Sonuç kendisini ve hayranlarını şoke etti. Görmeyi hiç beklemediği bir sonucu, doktorların tahmininden bile hızlı bir şekilde ulaştı. Instagram fenomeni ve blogger olan Samantha Martiná Dewhurst, İngiltere’nin ilk robotik saç ekimi için bıçak altına yattı.



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25 yaşındaki genç fenomen, kendini bir spor bağımlısı olarak tanımlıyordu. Vücudunu geliştirmek ve fit olmak için saatlerce spor yapan Samantha, çocukluğundan beri at da sürüyordu. At sürerken taktığı kaskın saçlarını geri itmeye başladığını düşünen genç kadın buna bir çözüm bulmalıydı.

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