İnanılmaz anlar! Canavar baba bebeğini çatıdan attı

Güney Afrika'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen bir baba, 6 aylık kızıyla birlikte çatıya çıkarak, çocuğunu atma tehdidinde bulundu. Polisler ise 38 yaşındaki adamı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çevrede toplananlar öfkeli adamı kışkırtarak, "at, at, at" diye tezahürat yaptı. İkna çabaları sonuç vermeyince polislerden biri adama müdahale etti ancak kızını atmasını engelleyemedi.