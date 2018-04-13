İnanılmaz anlar! Canavar baba bebeğini çatıdan attı

Güney Afrika'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen bir baba, 6 aylık kızıyla birlikte çatıya çıkarak, çocuğunu atma tehdidinde bulundu. Polisler ise 38 yaşındaki adamı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çevrede toplananlar öfkeli adamı kışkırtarak, "at, at, at" diye tezahürat yaptı. İkna çabaları sonuç vermeyince polislerden biri adama müdahale etti ancak kızını atmasını engelleyemedi.
Çatıdan düşen 6 aylık bebeği aşağıdaki polisler yakaladı. 38 yaşındaki adam gözaltına alındı. Bebeğin sağlık durumu ise iyi. Port Elizabeth kentinin yakınlarındaki 90 gecekondu için yıkma kararı çıkmıştı. Canavar babanın gözünü kırpmadan 6 aylık bebeğini çatıdan attığı kareler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ''Bir baba bebeğine nasıl kıyar'', ''cani adam'' şeklinde tepkiler yağdı.
İşte o görüntüler...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER