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İnanılmaz ama gerçek! Dürüm yerken öldü!

İnanılmaz ama gerçek! Dürüm yerken öldü!

Karaman’da Sait Doğan isimli şahıs restoranda yaptırdığı dürümü yolda yürürken yediği sırada dürümün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti...

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 15:13 - Güncelleme: 05-04-2018 15:13

KARAMAN’da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden bir çocuk babası Sait Doğan son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Sait Doğan, şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürümün biranda nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

SIRTINA VURUP AMBULANS ÇAĞIRDILAR... Bir vatandaştan sırtına vurması için yardım isteyen Sait Doğan, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye gelen Sait Doğan'ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçalarını doktorlar tarafından çıkartıldı. Daha sonra yoğun bakıma alınan Sait Doğan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ... Kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek olan 30 yaşındaki Sait Doğan için Musalla Meydanında cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Doğan’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Sait Doğan, Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi. 

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