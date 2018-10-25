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İnanılır gibi değil! İzmir'e kar yağdı her yer bembeyaz...

İnanılır gibi değil! İzmir'e kar yağdı her yer bembeyaz...

Meteorolojinin hava soğukları düyecek, kar yağışı kapıda uyarısından hemen sonra İzmir'e kar yağdı... İzmir şu anda adeta donuyor...

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 10:44 - Güncelleme: 25-10-2018 10:44

İZMİR’de, meteorolojinin uyarılarının ardından mevsimin ilk karı Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a düşerken, yağan karla birlikte bölge beyaza büründü.

İZMİR ADETA DONUYOR... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir’e 'soğuk hava’ uyarısının ardından kent genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk havayla karşılaşan İzmirliler oldukça şaşırdı. Termometrelerin ise sabah saatlerinde 10 dereceye kadar düşmesi dikkat çekti.

MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI... Öte yandan İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan lapa lapa kar yağışıyla birlikte bölge beyaza büründü. Bazı yolların kapanmaması içinse ekipler kar küreme çalışması yaptı.

İZMİR BİR KAÇ GÜN DAHA ÜŞÜYECEK... Bozdağ civarındaki kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı ise eksi 3 derecelere kadar düştü. İzmir'de soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

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