İnanılır gibi değil! 40 değil 50 değil bakın kaç çocuğu var

18. yüzyılda Rusya'nın Shuya kentinde yaşaya Valentina Vassilyeva'yı tarih öyle bir özelliğiyle tanıyor ki duyanlar şok oluyor. 50 den fazla çocuğu olan Valentina Vassilyevanasıl bu kadar çocuk yapmayı bir ömre nasıl sığdırdı dersiniz? Cevabı haberimizde.

İnanılır gibi değil! 40 değil 50 değil bakın kaç çocuğu var

Rusya'nın Shuya kentinde yaşayan Valentina Vassilyev ismindeki kadın dünyaya getirdiği çocuklarla Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girdi. Normal şartlarda çoğumuzun muhtemelen 2 veya 3 çocuğu var. Ama, tarih 18. yüzyılda 69 çocuk doğuran Valentina Vassilyeva'yı anlatıyor. Size vücudunun sınırlarını test eden, Guinness Dünya Rekorlar Kitabına giren bu kadından bahsetmek istiyoruz. İnanıp inanmamak size kalmış ama 69 çocuk doğuran kadın rekorlar kitabında. Valentina Vassilyeva, şimdiye kadarki en üretken anne olduğu iddia ediliyor.

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İnanılır gibi değil! 40 değil 50 değil bakın kaç çocuğu var

Mahalli manastırın Moskova’daki hükümete yazdığı rapora göre, 1725-65 yılları arasında Bayan Vassilyev 16 ikiz, yedi üçüz ve dört dördüz doğurdu. 27 kez doğum yapan kadının toplam 69 çocuğu olduğu ifade ediliyordu.

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İnanılır gibi değil! 40 değil 50 değil bakın kaç çocuğu var

60'DAN FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK GERÇEKTEN MÜMKÜN MÜ? Önce, Vassilyev ile ilgili raporun matematiksel olarak ne kadar doğru olduğuna bakalım. 40 yıl içinde 27 gebelik mümkün görünüyor. Üçüz ve dördüzlerin erken doğduğunu biliyoruz. Buna göre, kaba bir hesapla 16 ikizin 37 haftada, yedi üçüzün 32 haftada, dört dördüzün de 30 haftada doğduğunu düşünürsek Vassilyev 18 yılını hamile geçirmiş diyebiliriz. Ama böyle bir şeyin gerçekte mümkün olup olmadığı başka bir konu.

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İnanılır gibi değil! 40 değil 50 değil bakın kaç çocuğu var

DOĞURGANLIK DÖNEMİ Öncelikle, kadının doğurganlığı bu kadar uzun süre devam edebilir mi? Doğurganlık, genel olarak yumurtalıkların her 28 günde bir yumurta üretmeye başladığı 15 yaş civarında başlar ve 51 yaş civarında menopoza girilmesiyle son bulur.

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