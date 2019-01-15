İnanılır gibi değil! 40 değil 50 değil bakın kaç çocuğu var

60'DAN FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK GERÇEKTEN MÜMKÜN MÜ? Önce, Vassilyev ile ilgili raporun matematiksel olarak ne kadar doğru olduğuna bakalım. 40 yıl içinde 27 gebelik mümkün görünüyor. Üçüz ve dördüzlerin erken doğduğunu biliyoruz. Buna göre, kaba bir hesapla 16 ikizin 37 haftada, yedi üçüzün 32 haftada, dört dördüzün de 30 haftada doğduğunu düşünürsek Vassilyev 18 yılını hamile geçirmiş diyebiliriz. Ama böyle bir şeyin gerçekte mümkün olup olmadığı başka bir konu.