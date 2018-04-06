İmzalar atıldı! Doğan Medya resmen satıldı

Doğan Grubu sahibi olduğu Doğan Gazetecilik, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan TV Holding, Doğan Haber Ajansı, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Doğan Media International GmbH ve Mozaik İletişim Hizmetleri’ndeki paylarının tamamını 916 milyon dolara Demirören Grubu’na devretti.

Akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Doğan Holding tarafından yayınlanan açıklamaya göre Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan pazarlıklar neticesinde;

– Doğan Gazetecilik 132 milyon dolara

– Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 155 milyon dolara

– Doğan TV Holding 599 milyon 674 bin dolara

– Doğan Haber Ajansı 5 milyon dolara

– Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri 7 milyon dolara

– Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş 12 milyon 751 bin dolara

– Doğan Media International GmbH 4 milyon 42 bin dolara

– Mozaik İletişim Hizmetleri 532 bin dolara el değiştirdi.

Peşin ödenecek

Doğan Grubu ile Demirören arasında yapılan anlaşmaya göre 916 milyon dolarlık satış bedeli peşin ödenecek. Daha önce 50 milyon dolar kapora veren Demirörenler ilk etapta 228 milyon dolar kısmı yatıracak, hisse satış ve devir işleminin tamamlanmasının ardından kalan miktarı transfer edecek.

Radyolar için alım opsiyonu

Ayrıca, Doğan Holding, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye 104.0 frekansından yayın yapan Radyo D ve 92.5 frekansından yayın yapan CNN Türk Radyo’nun, yayın lisans haklarının 3 milyon dolar bedel üzerinden alım hakkı opsiyonu tanıdı.

Çalışanlara mail yoluyla duyuruldu

Doğan Medya'nın resmen Demirören Grubu'na satışı, çalaışan yollanan maille duyuruldu. Çalışanlara yollanan mailde şöyle denildi:

"Degerli Çalisma Arkadaslarimiz,

Dogan Grubu Onursal Baskani Sayin Aydin Dogan'in 22.03.2018 tarihindeki açiklamasi ile baslamis bulundugumuz medya kuruluslarimizin Demirören Grubu'na devir sürecinde son asamaya gelinmis bulunmaktadir.

06.04.2018 tarihinde Demirören Grubu ile hisse satis sözlesmesi imzalanmistir. Dogan Grubu;

- Dogan Gazetecilik A.S.,

- Dogan Haber Ajansi A.S.,

- Dogan TV Holding A.S.,

- Mozaik Iletisim Hizmetleri AS (D-Smart),

- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.,

- Dogan Dagitim AS'ni (Yaysat),

- Dogan Internet Yayinciligi ve Yatirim A.S. (Medyanet) ve

- Dogan Media International GmbH (DMI)

kapsayan bu satis ile medya sektöründen -tamamen olmasa da- büyük ölçüde çikmaktadir.

Blue TV, Dogan Burda Dergi, Dogan Egmont, Dogan Müzik Yapim (DMC), D Yapim, Hürriyet Emlak, Kanal D Romanya, Slow Türk sirketleri faaliyetlerini Dogan Sirketler Grubu Holding AS bünyesinde devam ettirecektir. (Konuyla ilgili detayli resmi bilgiler Kamuoyunu Aydinlatma Platformu'na gönderilen açiklamadan edinilebilir.)

Dogan Grubu olarak, 40 yila yaklasan bu uzun yolculuk boyunca medya sirketlerimizde görev yapmis ve hala görevi basinda olan tüm çalisma arkadaslarimiza emekleri, özverileri, Grubumuza ve Türkiye'ye kattiklari benzersiz degerler için tekrar tekrar tesekkür ederiz.

Grubumuz, 60 yildir oldugu gibi Türkiye'ye deger katmaya devam edecektir.

Bu sürecin tüm sirketlerimiz, çalisanlarimiz, medya sektörümüz ve ülkemiz için hayirli ve ugurlu olmasini diliyoruz.

Yagmur Satana

Murahhas Üye

Icra Kurulu Baskani

Dogan Holding Sirketler Grubu A.S."