  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İmralı adası ile ilgili flaş karar! Daraltıldı...

İmralı adası ile ilgili flaş karar! Daraltıldı...

Hükümet, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-02-2018 12:33 - Güncelleme: 11-02-2018 12:33

Hükümet, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı. Gazete Habertürk'ün haberine göre İmralı ikinci derece hava askeri yasak bölgesinin 8 bin 534 metre olan dikey yükseklik sınırı, 2 bin 438 metreye indi. Karar, bölgede başta helikopterler olmak üzere sivil uçuşları rahatlatacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İmralı adası ile ilgili flaş karar! Daraltıldı... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Şubat 2018 13:12 Asin su pisligi artik! Korkmuyoruz kimseden savassa savas kansa kan topunuz gelin biz Turkuz kanimizdaki savascilikla sizi ezer geceriz!

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Abdullah Öcalan
ABDULLAH ÖCALAN KİMDİR?

1948 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Amara (Ömerli) köyünde doğdu. İlkokulu Amara’da, ortaokulu Nizip’te okuduktan sonra 1966’da Ankara Tapu Kadastro Meslek Lisesi’nde yatılı okudu. 1969 yılınd

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat