Hükümet, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı. Gazete Habertürk'ün haberine göre İmralı ikinci derece hava askeri yasak bölgesinin 8 bin 534 metre olan dikey yükseklik sınırı, 2 bin 438 metreye indi. Karar, bölgede başta helikopterler olmak üzere sivil uçuşları rahatlatacak.
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YORUM YAZIN İmralı adası ile ilgili flaş karar! Daraltıldı... haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
1948 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Amara (Ömerli) köyünde doğdu. İlkokulu Amara’da, ortaokulu Nizip’te okuduktan sonra 1966’da Ankara Tapu Kadastro Meslek Lisesi’nde yatılı okudu. 1969 yılındDEVAMI »
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