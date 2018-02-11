İmralı adası ile ilgili flaş karar! Daraltıldı...

Hükümet, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı. Gazete Habertürk'ün haberine göre İmralı ikinci derece hava askeri yasak bölgesinin 8 bin 534 metre olan dikey yükseklik sınırı, 2 bin 438 metreye indi. Karar, bölgede başta helikopterler olmak üzere sivil uçuşları rahatlatacak.