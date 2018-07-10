İmparator'un oğlu İdo babasını aratmadı!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses sahne aldığı otelde müzikseverlerle buluştu. “Kara Üzüm Habbesi”ni seslendirerek müzikseverlere sürpriz yapan İdo Tatlıses, performansı ile babasını aratmadı.

İmparator'un oğlu İdo babasını aratmadı!

'Sen' adlı klibiyle müzik sektörünü başarılı bir giriş yapan İdo Tatlıses önceki gün bir otelde sahne aldı. İdo Tatlıses “ Herkes elleri kaldırsın, ellerini kaldırmayanlar sevgili bulamasın, sevgilisi olanlar da ayrılsın” diyerek başladığı konserinde, babası İbrahim Tatlıses ile özdeşleşen “Kara Üzüm Habbesi”ni seslendirerek müzikseverlere sürpriz yapan İdo Tatlıses, performansı ile babasını aratmadı.

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İmparator'un oğlu İdo babasını aratmadı!

Öte yandan konser öncesi yaptığı röportajda muhabirlerin diyet programı ve zayıflama sorularına “Bol yemek yiyemiyorum o yüzden biraz zayıfladım. İsot diyeti. Ayrılık da etkiledi tabi” sözleri ile esprili bir yanıt veren Tatlıses, “Çok eleştirildiniz ama şu an zirvedesiniz” sözlerine ise: “Eleştirilmek güzel bir şey bence, kötü bir şey değil. Bu olacak. Şarkılarımda da, kliplerimde de eleştirilecek. Kendinizi buna kapatırsanız bir arpa boyu yol kat edemezsiniz." ifadeleri ile karşılık verdi.

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İmparator'un oğlu İdo babasını aratmadı!

Son olarak “Bu sene çıkan şarkılar yıkılıyor, aslında bu güzel bir şey. İşimiz zorlaşıyor, sonuç olarak da herkes iyi bir şey yapma gayretine giriyor. Rekabet artıyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

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İmparator'un oğlu İdo babasını aratmadı!

İşte İdo'nun tıklım tıklım dolan sahnede sevilen şarkılarını muhteşem bir koro eşliğinde söylediği o anlar...

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