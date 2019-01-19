'İmparatorların çayı' olarak biliniyor üreticiler bile kendine saklıyor

beyaz çay, 2 ay önce satışa çıkarıldı. Raflarda yerini alan beyaz çay, kısa sürede tükendi. Kilosu 4 bin liraya alıcı buluyor. Japonya’da yürütülen bir çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.

'İmparatorların çayı' olarak biliniyor üreticiler bile kendine saklıyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde, 5 yıl önce üretimine başlanan beyaz çayda, geride kalan hasat döneminde 911 kilo üretim gerçekleştirildi. Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin liradan 2 ay önce satışa çıkarılan beyaz çay, kısa sürede tükendi.

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'İmparatorların çayı' olarak biliniyor üreticiler bile kendine saklıyor

Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 5 yıl önce başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından başlatılan uygulamayla, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanıyor. Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaz çayın üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Bu hasat döneminde Çaykur üreticilerden 911 kilo beyaz çay satın aldı.

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'İmparatorların çayı' olarak biliniyor üreticiler bile kendine saklıyor

ÜRETİCİLER DE KENDİLERİ İÇİN SAKLIYOR: Rakamın düşük olduğu ve istenen miktarda beyaz çayın bu yıl da alımının gerçekleştirilemediği belirtildi. Ürün miktarının düşük olmasının, insan sağlığına faydaları nedeniyle üreticilerin beyaz çayı kendileri için saklamasından kaynaklandığı ifade edildi.

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'İmparatorların çayı' olarak biliniyor üreticiler bile kendine saklıyor

20'ŞER GRAMLIK KAVANOZLARDA SATILIYOR: Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin liraya alıcı bulan beyaz çay, 2 ay önce satışa çıkarıldı. Raflarda yerini alan beyaz çay, kısa sürede tükendi. Sınırlı üretilen beyaz çay, bu sezon da talepleri karşılayamadı.

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