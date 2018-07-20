İmparator eski hayat arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı!

İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tuna'yı doğum gününde unutmadı. Muftla Restoran'da düzenlenen partide 53. yaş gününü kutlayan Derya Tuna, doğum günü pastasını İbrahim Tatlıses'le birlikte kesti. Gece, mekanda sahne alan Ayta Sözeri’nin şarkılarıyla renklendi. Yakın dostları ve oğlu İdo da Derya Tuna'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Öte yandan önceki gün Bodrum’a gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen Derya Tuna, oğlu İdo’nun Yasemin Şefkatli’yle ayrılığı hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:“Birlikteliğine de, ayrılığına da saygı duyuyorum. Onların kararı. İdo’nun ilişkilerine karışmam.”