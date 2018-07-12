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IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklama

IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklama

IMF Sözcüsü Rice, Washington'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik sorularını yanıtlarken yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi politikalarının önemine vurgu yaptı.

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 20:48 - Güncelleme: 12-07-2018 20:48

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye'deki yeni hükümetin sağlıklı ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirterek "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması." dedi.

Gerry Rice, "Yeni hükümet sistemi çerçevesinde, ekonomiyi ilgilendiren bakanlıkların sayısının bürokrasiyi azaltmak amacıyla altıdan üçe indirilmesine" ilişkin soru üzerine yapısal değişiklikler konusunda yorum yapamayacağı kaydeden Rice, "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması." diye konuştu.

Rice, ayrıca, ekonomi yönetiminin piyasalarda yaşanan volatilite (oynaklık) sonrasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik operasyonel bağımsızlığının güvence altında olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 12 Temmuz 2018 21:59 "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması." Bunlar yapılmış olsaydı zaden ekonomi bu durumda olmazdı. Gelen gidenden iyi değil ki.

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