IMF'den üst üste korkutan açıklama 'Beklenenden daha da yakın'

Geçtiğimi gün küresel büyümeye ilişkin raporunu açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF) büyümelerin düşeceğini belirtmiş ve kriz senaryosu çizmişti.

Bugün de MF Başkan Yardımcısı David Lipton İsviçre’nin Davos kentinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuştu. Lipton, küresel ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha da yakın bir zamanda oluşabileceği uyarısı yaptı.

Lipton, söz konusu yavaşlama başladığında 10 yıl öncesine göre çoğu ülkenin söz konusu durumla baş edebilecek kadar donanımlı olmadığına dikkat çekti.

Lipton ayrıca, IMF’in ticari gerginlikler ve finansal durumlardaki sıkılaşmalar sebebiyle çeşitli riskler öngördüğünü belirtirken, ABD hükümetinin kapanmasının şu an kadar henüz bir etkisinin görülmediğini, fakat hükümet ne kadar kapalı kalırsa etkisinin de o kadar büyük olacağını vurguladı.

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