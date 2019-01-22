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IMF'den Türkiye tahmini küresel büyüme öngörüsünü düşürdü

IMF'den Türkiye tahmini küresel büyüme öngörüsünü düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,5’e, 2020 yılı için de yüzde 3,6’ya çekti.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 16:16 - Güncelleme: 22-01-2019 16:16

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm güncelleme raporu yayımlandı. Raporda, küresel büyümenin geçen yılın ekim ayındaki tahminlere göre 0,2 puanlık düşüşle 2019'da yüzde 3,5, gelecek yıl ise yüzde 0,1 puanlık azalışla yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

IMF’nin ekim ayındaki raporunda da küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ettiği hatırlatılan raporda, ticaret gerilimlerinin küresel ekonomik büyüme için temel risk unsuru olmaya devam ettiği bildirildi.

BORÇ SEVİYELERİ YÜKSEK
Kamu ve özel borç seviyelerinin yüksek olduğu mevcut ortamda ticari gerilimlerine ilave olarak diğer bazı unsurların da risk algısının bozulmasına yol açabileceği vurgulanan raporda, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılması ve Çin’in gelecek dönemde beklenenden fazla yavaşlamasının da bu unsurlar arasında yer aldığı kaydedildi.

TİCARİ SAVAŞ VURGUSU
Ülkelerin ortak önceliğinin; gelecek dönemde ortaklaşa bir şekilde ticarete ilişkin anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması olduğu aktarılan raporda, küresel ekonominin hız kestiği bir ortamda büyümeye zarar verecek bariyerlerin konulmaması gerektiğine işaret edildi. 

ÇİN'DE YAVAŞLAMA JAPONYA'DA DOĞAL FELAKET
Raporda, küresel ekonomideki büyümeye karşın bazı ekonomilerde geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin hayal kırıklığı yarattığı belirtilerek, Almanya’da yeni araç yakıt standartları, Japonya’da ise doğal felaketlerin büyüme performansını olumsuz etkilediği ancak genel olarak finans piyasalarına ilişkin algıda zayıflamanın, politik belirsizliğin ve Çin’deki yavaşlamanın da etkili olduğu kaydedildi.

ABD VE AVRUPA EKONOMİSİ
IMF raporunda, gelişmiş ekonomilere ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 2019 için 0,1 puan düşürülerek yüzde 2’ye çekildiği, 2020 için ise yüzde 1,7 ile sabit tutulduğu bildirildi.

ABD ekonomisi büyüme tahminlerinin de sabit tutularak 2019 için yüzde 2,5, 2020 için yüzde 1,8 olduğu belirtilen raporda, Avro Bölgesi’nin 2019 yılı büyümesinin 0,3 puanlık azalışla yüzde 1,6 seviyesine çekildiği, 2020 için de yüzde 1,7’de sabit bırakıldığı kaydedildi. 

Almanya için büyüme tahmininin 0,6 puanlık düşüşle 2019'da yüzde 1,3’e çekileceği, 2020 yılı için de yüzde 1,6 seviyesinde bırakıldığı bildirilen raporda, Fransa'daki büyümenin 2019'da 0,1 puanlık azalışla yüzde 1,5 seviyesine düşürüldüğü, 2020 için de yüzde 1,6’da sabit tutulduğu aktarıldı. 

Raporda, İngiltere'nin büyümesinin bu yıl için yüzde 1,5 seviyesinde bırakıldığı, 2020 yılı için de 0,1 puanlık artışla yüzde 1,6'ya çıkarıldığı belirtildi.  

IMF'DEN TÜRKİYE TAHİMİNİ
Raporda, gelişmekte olan ekonomilerin 2019'a ilişkin büyüme tahmininin 0,2 puanlık azalışla yüzde 4,5 seviyesine düşürüldüğü, gelecek yıl için de yüzde 4,9 ile sabit tutulduğu kaydedildi. 

Gelişmekte olan Avrupa’da ise politika sıkılaştırması, kısıtlayıcı dış finansman şartları ve Türkiye’deki 2020 yılına ilişkin daha yavaş büyüme beklentileri nedeniyle ekonomik büyümenin önceki tahminlere göre daha düşük olmasının beklendiği aktarılan raporda, gelişmekte olan Avrupa’nın 2019 büyüme beklentisinin 1,3 puanlık azalışla yüzde 0,7’ye, 2020 yılı için de 0,4 puanlık düşüşle yüzde 2,4’e revize edildiği belirtildi.

Çin'in 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 6,2 ile sabit tutulduğu aktarılan raporda, Hindistan'ın 2019'da 0,1 puanlık artışla yüzde 7,5 büyümesinin öngörüldüğü, gelecek yıl büyümesinin de değiştirilmeyerek yüzde 7,7 olarak gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. 

Raporda, Rusya’da büyümenin 2019'da 0,2 puanlık azalışla yüzde 1,6, gelecek yıl da 0,1 puanlık düşüşle yüzde 1,7 olmasının öngörüldüğü bildirildi. 

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