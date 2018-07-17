IMF'den Türkiye açıklaması! Büyüme beklentisini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinde finansal koşulların sıkılaştığına ve dış açığın yüksek olduğuna işaret ederek, bu yıl için büyüme tahminini 0.2 puan azaltarak yüzde 4.4’ten yüzde 4.2’ye revize etti.

FAİZ ARTIRIMI

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelleyen IMF, Türkiye’nin de arasında olduğu gelişen ülkelerde merkez bankalarının yüksek enflasyon ve kur baskılarına karşı faiz artırımına gittiğini anımsattı.

Raporda "Arjantin ve Türkiye örneklerinde olduğu gibi birçok gelişen piyasa borsası dengesizlikler ile görünüme yönelik artan risklerin etkisiyle değer kaybetti" değerlendirmeleri yer aldı.

TİCARET SAVAŞI RİSKİ

IMF, global büyüme için 2018 ve 2010 tahminlerini değiştirmedi ve global büyüme tahminlerinin Nisan 2018'deki Dünya Ekonomik Görünümü raporu ile büyük ölçüde paralel olduğunu vurguladı.

IMF, 2018 ve 2019 için GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3.9 olarak korurken, gelişmiş ekonomiler için 2018 GSYH büyüme tahminini 0.1 puan düşürerek yüzde 2.4'e indirdi. 2019 büyüme tahminini yüzde 1.9 olarak korudu.