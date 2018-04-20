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IMF'den erken seçim yorumu

IMF'den erken seçim yorumu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erken yapılmasının ekonomi için olumlu olabileceğini belirterek, 'Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir' dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 20:35 - Güncelleme: 20-04-2018 20:35

Türkiye ekonomisine yönelik, soruları yanıtlayan IMF Avrupa Direktörü Thomsen, “Türkiye'de geçen sene kısmen genişlemeci politikalar sayesinde çok güçlü bir büyüme gördük. Ekonomiyi destekleyen politikalar darbe girişiminden sonraki belirsizlik nedeniyle yerindeydi. Politika reaksiyonu bence makuldu.”değerlendirmesini yaptı.

Çok güçlü büyümenin aşırı ısınma riskini beraberinde getirdiğine işaret eden Thomsen, Türkiye ekonomisinin şu an potansiyelinin çok üzerinde büyüdüğünü vurguladı. 

 "SEÇİMLERİN ERKEN YAPILMASI PİYASALARDAKİ TÜM BELİRSİZLİĞİ GİDERİR"

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasına yönelik soruya, “Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir.” yanıtını verdi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Kuruluş, hafta başında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunda Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e yükseltirken, 2019 büyüme beklentisini yüzde 4’e çekmişti. Söz konusu oranlar, ocak ayında güncellenen DEG raporunda yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

IMF, Türkiye için 2017 yılı ekonomik büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7’ye çıkarmıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • hadi ordan 20 Nisan 2018 21:44 Ulan Çok büyüyoruz ama samanı Buğdayı Şekeri Eti Cevizi bademi bile niye ithal ediyoruz Acaba İMF bizi Tiye mi alıyor kafamı buluyor ? sakın bu büyüme Yandaşların büyümesi olmasın Biz göremiyoruzda

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