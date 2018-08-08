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IMF'den çok önemli Türkiye açıklaması

IMF'den çok önemli Türkiye açıklaması

ABD ile başlayan krizin ardından kurun en son 5.42'ye ulaşması sonucu yeniden Türkiye gündemine giren IMF, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:36 - Güncelleme: 08-08-2018 10:36

Türkiye'de dolar /TL kurunun en son 5.42'yi görmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) açıklama geldi. 

Mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt veren kurum, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • fkret boduroğlu 08 Ağustos 2018 10:53 BU AÇIKLAMA,DÖVİZin düşmeyeceğini gösterir.ülkenin borçlanmakta zorlanacağını ,haliyle daha yüksek maliyetle borçlacağını gösterir.

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