IMDb ücretsiz film izleme platformunu duyurdu

Filmlerin değerlendirmelerini başarılı bir şekilde yapan IMDb, ücretsiz bir akış platformu olan Freedive’i duyurdu. IMDb Freedive, böylelikle şu andaki en popüler uygulama olan Netflix'e rakip olacak.

IMDb, Amazon ve Amazon Fire TV kullanıcılarına sunulan platform, tamamen ücretsiz olacak. Hizmet aynı zamanda, Amazon Prime Video uygulamasının Android, iOS ve Roku sürümlerinde de çalışacak bir biçimde hazırlandı.

Amazon’un akıllı asistanı Alexa ile de uyumlu olan uygulamayı, Amazon Fire TV sahipleri, “Uygulamalar ve Kanallar” bölümünden deneyebilirler.

Geniş film kategorisi

Freedive, 80’ler Hit’leri, Bilim Kurgu, Korku ve Aile gibi birçok film kategorisine sahip olacak. Freedive’in şu anda yalnızca iki tane orijinal içeriği bulunuyor: No Small Parts ve The IMDb Show.

İçerik sayısı artacak

Şirketin açıklamasına göre, orijinal içerik sayısı önümüzdeki dönemde artacak. Reklam destekli bir akış hizmeti olan Freedive, Amazon'un yıllık 70 milyar dolarlık televizyon reklam pazarında rekabet etmesine önemli ölçüde yardımcı olacak gibi görünüyor.