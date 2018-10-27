İmar Barışı'nda başvuru tarihi uzuyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, 31 Ekim'de başvuru süresi dolacak olan imar barışının, 31 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, imar barışında süre uzatım talebini değerlendireceklerini söylemişti. İmar barışında bugüne kadar elde edilen gelir ise 6 milyar lira olarak açıklanmıştı.
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