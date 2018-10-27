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İmar Barışı'nda başvuru tarihi uzatıldı mı? Bakan Murat Kurum açıkladı

İmar Barışı'nda başvuru tarihi uzatıldı mı? Bakan Murat Kurum açıkladı

İmar Barışı başvuru süresi uzatıldı mı sorusuna yanıtı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. İmar barışında başvuru süresine ilişkin, "31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 13:02 - Güncelleme: 27-10-2018 14:24

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışında başvuru süresini 31 Aralık'a kadar uzatmayı hedeflediklerini bildirdi. Kocaeli Valiliği'ni ziyaretinde konuşan Bakan Kurum, imar barışının sürekli gündemlerinde olduğunu söyledi. 

İmar barışının "kaçak binaların devletle olan barışı" olduğunu vurgulayan Kurum, "Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çıkarılmış olan bir yasa. Elektriği, suyu, doğal gazı bağlansın ve vatandaşımız burada yaşam kalitesini daha yukarı çıkarsın diye yapılmış bir yasa. Yasa 31 Aralık 2017'den önceki yapıları ilgilendiriyor. Bu tarihten önce yapılmış yapıların aslında kayıt altına alınması. Ancak sahada birçok kaçak bina yapılıyor. Bu kaçak binalara ilişkin, hem İçişleri hem Adalet hem de Çevre ve Şehircilik bakanlıkları olarak biz valilerimizle birlikte koordinasyon içinde çalışma yürütüyoruz. Bu binaların hepsi de yıkılacak." diye konuştu. 

Kurum, 2017 sonrasında kaçak bina yapılmasına müsaade edilmemesi konusunda belediye başkanları ve valileri uyardıkları dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yapıların da valilik eliyle yıkılması noktasında takiplerini hep birlikte yapalım diyoruz. İmar barışında 31 Ekim'de başvurularımız sona eriyor, bedeli yatırma süreci de 31 Aralık'ta bitiyor. Çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz. Gerçekten çok yoğun şekilde oluyor. Bu başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar inşallah uzatmayı hedefliyoruz. Bu kanundan daha çok vatandaşımızın yararlanması noktasında süreci uzatıp, devletimiz daha çok vatandaşıyla inşallah barışmış olacak. Bu barış, tekrar söylüyorum yeni bina yapmak değildir, yeni bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu noktada hem belediyelerimiz hem de valiliklerimiz her noktada bunun takibini yapıyor olacak."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 27 Ekim 2018 14:01 Beklenen 25 milyar 5 milyarda kalınca artik başvuru suresi akp bitene kadar devam eder.!

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