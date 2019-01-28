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İmar barışında 2019 tarifesi ne kadar oldu?

İmar barışında 2019 tarifesi ne kadar oldu?

Uzatılan imar barışı başvurularında 2019 tarifesi belli oldu. Buna göre arsa rayiç bedellerinde 2019 yılı dikkate alınacak. 2018 yılında rayiç değeri 3 bin TL olan arsa için 2019 yılında bu değer 3.559,5-TL olacak.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 16:16 - Güncelleme: 28-01-2019 16:16

Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı kayıt Belgesi başvuru süresinin haziran ayına kadar uzatıldığını belirtti.

Uzatma sonrası teknik güncellemeler nedeni ile başvuruların 1 Ocak’tan itibaren alınmadığını dile getiren Özelmacıklı, "Çalışmaların tamamlanması sonrası, Yapı Kayıt Belgesi başvuruları tekrar başladı. Buna göre yapılacak başvurularda arsa ve arazi birim değerlerinin 2019 değeri esas alınacak” dedi.

VERGİ DEĞER ORANLAR ARTTI
Yapılan düzenleme ile yapı sınıfı bedellerin değişmediğini ancak cadde ve sokak rayiç değerlerinin yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttığını belirten Özelmacıklı, “Arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 23,73/2) yüzde 11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunan değerlendi" diye konuştu.

2018 yılında rayiç değeri 3 bin TL olan arsa için 2019 yılında bu değer 3.559,5-TL'nin esas alınacağına dikkat çeken Özelmacıklı  "Yeni yıla ait ait arsa birim değerleri, ilgili belediye müracaat ile ya da belediyenin internet siteleri üzerinden arsa rayiç sorgulamaları ile öğrenilebilir” dedi.

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