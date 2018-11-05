İmar barışı uyanıkları Büyükçekmece’de ortaya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşların imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yaptığı yapıların kayıt altına alınarak yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı’na yüz binlerce vatandaş başvurdu.

31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri için geçerli olan imar barışıyla çok sayıda vatandaş yapısını kayıt altına alırken uyanıklar da imar barışından yararlanmak için harekete geçti.

HAZİNE ARAZİSİNE YAPI KAYIT BELGESİ ALDI: İddiaya göre bir vatandaş Büyükçekmece’nin merkezinde bulunan E-5 kenarında yer alan hazineye ait olan 817 metrekarelik alanda konutunun olduğunu iddia edip imar barışına başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı. İmar Barışı’nda Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için konutun fotoğraflarının da başvuru belgeleri arasında olması gerekiyor ancak olayda vatandaşın 120 metrekarelik konutunun bulunduğunu iddia ederek Yapı Kayıt Belgesi aldığı alanın boş olduğu görüldü.

ARAZİYİ KİRALADI: Çevredekilerin İmar Barışı'ndan yararlanarak devlet arazisini ucuza almak amacıyla yapıldığını öne sürdüğü olayda iddiaya göre vatandaş bununla da kalmayarak devlet arazisini başka bir vatandaşa kiraladı.