İmar barışı için düşük faizli kredide oranlar belli oldu

Üç kamu bankasının imar barışı için düşük faizli kredi vereceği bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ziraat, Halk ve Vakıf bankaları ortak bir çalışma yürüttü. Uygulama pazartesi günü başlayacak.



İmar barışı uygulaması için düşük faizli kredi verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ziraat, Halk ve Vakıf bankaları ortak bir çalışma yürüttü.

100 BİN LİRAYA KADAR YÜZDE 1.48

Üç kamu bankasınca verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya kadar yüzde 1,33 olarak uygulanacak. 100 bin liraya kadar olan krediler için yüzde 1,48; 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65 faiz alınacak. Uygulama pazartesi günü başlayacak.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

8 Haziran 2018 tarihinde başvuru süreci başlayan ve 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek olan İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitmiştir.

Vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması sağlanacaktır.

İmar Barışından daha çok vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak için bir süredir çalışma yürüten üç kamu Bankamız; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bu çalışmasını sonuçlandırmıştır.