  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

İmar barışı için düşük faizli kredide oranlar belli oldu

İmar barışı için düşük faizli kredide oranlar belli oldu

Üç kamu bankasının imar başırı için düşük faizli kredi vereceği bildirildi. Uygulama pazartesi günü başlayacak. 100 bin lira üstü kredide faiz oranı 1,65 olacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-08-2018 10:13 - Güncelleme: 03-08-2018 10:13

Üç kamu bankasının imar barışı için düşük faizli kredi vereceği bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ziraat, Halk ve Vakıf bankaları ortak bir çalışma yürüttü. Uygulama pazartesi günü başlayacak.

İmar barışı uygulaması için düşük faizli kredi verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ziraat, Halk ve Vakıf bankaları ortak bir çalışma yürüttü.

100 BİN LİRAYA KADAR YÜZDE 1.48
Üç kamu bankasınca verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya kadar yüzde 1,33 olarak uygulanacak. 100 bin liraya kadar olan krediler için yüzde 1,48; 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65 faiz alınacak. Uygulama pazartesi günü başlayacak.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
8 Haziran 2018 tarihinde başvuru süreci başlayan ve 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek olan İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitmiştir.

Vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması sağlanacaktır.

İmar Barışından daha çok vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak için bir süredir çalışma yürüten üç kamu Bankamız;  Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bu çalışmasını sonuçlandırmıştır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İmar barışı için düşük faizli kredide oranlar belli oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • LEVENT 03 Ağustos 2018 10:58 bankaları yapancılara satarken çok iyi düşünün adamların elinde pimi çekilmiş bomba var...mümkünse ellerindeki bankaları almanın yollarına gidilsin.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro