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İmamoğlu: Süreç zor bir süreç. Çok adil bir ortam yok

İmamoğlu: Süreç zor bir süreç. Çok adil bir ortam yok

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'daki herkesin oyuna talibiz." dedi. Seçimi kazanacaklarını belirten İmamoğlu, "Süreç zor bir süreç. Çok adil bir ortam yok onu da biliyoruz.Hak ve hukuk çok fazla irdelenmiyor. Onu da biliyoruz. Doğru değiller. Vatandaşımız şikayetçi. İstanbul'da herkesle konuşuyoruz. Herkes mutsuz" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 11:48 - Güncelleme: 10-01-2019 11:48

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Kadıköy Evlendirme Dairesi’ndeki toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ve İYİ Parti’nin il yönetimleri ile ilçe başkanları katıldı.

"İSTANBUL'DAKİ HERKESİN OYUNA TALİBİZ"
Toplantıda bir konuşma yapan İmamoğlu, "Her iki partinin ittifakı elbette çok değerli. İstanbul ittifakının oyuna talibiz, dedik. Evet siyasi bir birliktelik var. Biz biliyoruz ki İstanbul'daki herkesin oyuna talibiz. Dolayısıyla siyasi ayrım yapmaksızın, tüm siyasi partilere oy veren insanların da bize oy verebileceğini, vermeleri gerektiğini anlatabiliyor olmamız lazım" dedi.

"BENDEN DAHA ÇOK ALIN TERİ DÖKEN KİMSEYİ BULAMAYACAKSINIZ"
İmamoğlu, "Dünyanın evrensel değerleri üzerinden değerli bir yönetim anlayışını bu ülkede sahip kılmak adına, İstanbul'da da çok değerli bir süreci yeni bir yerel yönetim anlayışını yeni nesil bir yönetim anlayışını vurgulamak adına değerlerinden uzaklaşmayan bir yol haritası ortaya koymak durumundayız. Hedefe giden yolda her şey mübahtır anlayışına karşıyız. Tam tersi bir tavırla ilkelerimize, değerlerimize aykırı düşen hiç bir kavramı sahada paylaşmayacağız. Seçimler kazanılır, kaybedilir ama her iki siyasi parti mensubu arkadaşlarımla temel amacımızın sahada gönülleri kazanmak olduğunun altını çiziyorum. İstanbul'da bu süreçte benden daha çok alın teri döken kimseyi bulamayacaksınız. Hepinizden çok ben çalışacağım. Çünkü iyi biliyorum ki çok çalışmayan, sürece liderlik yapamaz" ifadelerini kullandı.

"PARTİLİLİĞİNİ EN İYİ İSPAT ETMENİN YOLU PARTİZANLIK YAPMAMAKTIR"
İmamoğlu şöyle devam etti:

"Seçmene davranışın çok önemli olduğu günlerdeyiz. Türkiye'de bazı kavramlar  son zamanlarda değişse de bizim tevazu ile insanlara yaklaşacağımızı ama en üst irade ile bu kenti yöneteceğimizin altını çizebileceğimiz münasebet ortamı yaratmalıyız. Bu manada da seçmenle konuşurken seçmeni suçlayıcı bir dil kullanmadan, onlara nutuk atmadan onları dinlemeyi, anlamayı ve onlarla süreci paylaşma metodunu geliştirmemiz lazım. Türkiye'nin şu anda en büyük düşmanı dediğim partizanlık duygusundan uzak bir süreç yönetmeliyiz. Her iki partinin parti mensuplarısınız. Bugün partizanlıktan öte hizmeti İstanbul'un ihtiyaçlarını, beklentilerini anlatmak durumundayız. Partililiğini en iyi ispat etmenin yolu partizanlık yapmamaktır. "

"DEĞİŞİM ZAMANININ GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Seçimi kazanacaklarını belirten İmamoğlu, "Süreç zor bir süreç. Çok adil bir ortam yok onu da biliyoruz.Hak ve hukuk çok fazla irdelenmiyor. Onu da biliyoruz. Doğru değiller. Vatandaşımız şikayetçi. İstanbul'da herkesle konuşuyoruz. Herkes mutsuz. Neredeyse yüzde 60 insan bu kenti terk etmek istiyor. Bu kadim ve güzel kentin tadına varamıyor. Dolayısıyla biz bu sefer başaracağız. Çünkü değişim zamanının geldiğini görüyoruz. Buna hep birlikte inanmalıyız. Hep birlikte sonsuz derecede başaracağımıza inanmalıyız" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • TRABZONLİ HALİL 10 Ocak 2019 13:45 ŞİMDİDEN BAŞLADINIZ NE O YEMEDİ Mİ LA TRABZONLİ AKÇAABATLİ HEMŞERİM PARTİNİ VE ZİHNİYETİNİ DEĞİŞ NE O SENDE "NAMAZ KILMAYRIM AMA GALBIM TEMİZ" DİYENLERDENMİSİN

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