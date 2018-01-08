İmamın cesedi minareden vinçle indirildi

Artvin’de cami imamı, arızalı hoparlörün onarımı için çıktığı minarede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şavşat ilçesine bağlı Yaşar köyünde meydana geldi.
HOPARLÖRÜ ONARMAK İÇİN ÇIKMIŞTI: Cami İmamı Özgen Gül (49), bozulan cami minaresine bağlı hoparlörü onarmak için çıktığı minarede aniden kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybettiği anlaşılan imamın cansız bedeni, çıktığı minareden olay yerine gelen vinç vasıtasıyla indirildi.
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