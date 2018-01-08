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İmamın cesedi minareden vinçle indirildi

İmamın cesedi minareden vinçle indirildi

Artvin'de görevli imamın inanılmaz ölümü. Hoparlörü onarmak için çıktığı minarede kalp krizi geçirip ölen imamın cesedi vinçle indirildi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 09:34 - Güncelleme: 08-01-2018 09:34

Artvin’de cami imamı, arızalı hoparlörün onarımı için çıktığı minarede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şavşat ilçesine bağlı Yaşar köyünde meydana geldi.

HOPARLÖRÜ ONARMAK İÇİN ÇIKMIŞTI: Cami İmamı Özgen Gül (49), bozulan cami minaresine bağlı hoparlörü onarmak için çıktığı minarede aniden kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybettiği anlaşılan imamın cansız bedeni, çıktığı minareden olay yerine gelen vinç vasıtasıyla indirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2018 09:46 soğuk hava ve aniden yükseklik farkı... krize davetiye alllah rahmet eylesin

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